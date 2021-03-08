رئيس مجلس الشيوخ: لا يمكن أن ننسى دور المرأة المصرية الداعم للدولة عبر العصور







هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس، المرأة بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي، قائلا: "باسمي واسمكم اتقدم بخالص التهنئة للمراة بهذه المناسبة" مؤكدا أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة والمرأة للرجل شريكة في أعمار الأرض وركيزة أساسية للمجتمع.



ووجه عبد الرازق حديثه للنواب، اننا لا ننسى الدور الرائد للحركة النسائية المصرية على مر العصور في دعم الدولة والمجتمع المصري وتحمل قضاياه واماله وتطلعاته للمستقبل، قائلا: لا يخفي علينا ما تقوم به القيادة السياسية من دعم للمراة المصرية في شتى المجالات وذلك ايمانا بالدور الفاعل والاساسي للمراة في المجتمع المصري.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، انتخابات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، على أن يقوم كل عضو باختيار اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها لتشكيل اللجان، ثم يعقبها إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس، الوكيلين، أمناء السر".





ويضم المجلس 14 لجنة نوعية هي: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.



وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.



وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية.



وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.



ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

