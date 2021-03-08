الداخلية تقرر افتتاح بعض السجلات المدنية وتمديد ساعات العمل





قررت وزارة الداخلية، في إطار خطتها الهادفة بأهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وإستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بعدد ( 7 ) سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً،تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمنًا يوم الجمعة.



وذلك على النحو بالأماكن التالية: مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة،مول مكسيم بمحافظة القاهرة، ميناء القاهرة الجوى مول ستى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة،مول العرب بمحافظة الجيزة،مول طنطا بمحافظة الغربية

،المركز النموذجى بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.





وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

