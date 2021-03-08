Advertisements

الداخلية تقرر افتتاح بعض السجلات المدنية وتمديد ساعات العمل

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


قررت وزارة الداخلية، في إطار خطتها الهادفة بأهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وإستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بعدد ( 7 ) سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً،تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمنًا يوم الجمعة.

وذلك على النحو بالأماكن التالية: مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة،مول مكسيم بمحافظة القاهرة، ميناء القاهرة الجوى مول ستى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة،مول العرب بمحافظة الجيزة،مول طنطا بمحافظة الغربية
،المركز النموذجى بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.


وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

أخبار تهمك

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 17 دقيقة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعة

حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

منذ ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 19 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين