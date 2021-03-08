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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة

أنطاليا سبور X قاسم باشا – الساعة الثالثة عصرا
طرابزون سبور X ألانياسبور – الساعة الثالثة عصرا     
قونيا سبور X فنربخشة – الساعة السادسة مساء
جوزتبه X إيرزوروم سبور – الساعة السادسة مساء

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