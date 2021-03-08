حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الاثنين 8 مارس 2021 والقنوات الناقلة.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الاثنين 8 -3-2021 والقنوات الناقلة





أنطاليا سبور X قاسم باشا – الساعة الثالثة عصرا طرابزون سبور X ألانياسبور – الساعة الثالثة عصرا قونيا سبور X فنربخشة – الساعة السادسة مساء جوزتبه X إيرزوروم سبور – الساعة السادسة مساء



