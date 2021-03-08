انتصار السيسي توجه رسالة للسيدة المصرية في يوم المرأة العالمي

وجهت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" رسالة إلى المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.





وكتبت حرم الرئيس: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب".



