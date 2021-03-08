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انتصار السيسي توجه رسالة للسيدة المصرية في يوم المرأة العالمي
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:12 م
هدى عبدالرازق
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وجهت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" رسالة إلى المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وكتبت حرم الرئيس: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب".
وأضافت: "تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".
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