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محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض على مساحة 6250 متر على ترعة الإسماعيلية بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، والتي جرى اختيارها لإقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة، وذلك في إطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.

وأكد محافظة القليوبية، أنه سيتم استلام وتخريد تلك السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يساهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة، خاصة وأن مصر أصبحت تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه، الذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديل لشركات البترول، ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة

وقال المحافظ أنه بعد الإنتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات بشبرا الخيمة

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