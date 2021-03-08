الطالع الفلكي الإثنين 8/3/2021..ألغَاز أدْهَمْ!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التّاسعة و41 دقيقة صباح غدٍ الثّلاثاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الحادية عشرة و8 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 29 أمشير قبطى ، 8 آذار رُومى ، 24 رَجَبْ ، ميمُون للغاية ، النّزاعات اليوم مكروهة بشدّة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -شكله مُريب وكيله دَه ، جِسمِى بِيْأشعَر كل مَبَشُوفه. (محمّد شوقى من فيلم سفير جهنّم-1945)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة ، وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل ، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة سعد بلع لتدخل منزلة سعد السّعود وهى ثالث العقارب الأربعة وهى عبارة عن ثلاثة نجوم أحدهم نيّر مُضيئ و الآخران خافتان جداً ،وهذا النجم النّيّر هو أسطه نجوم كوكبة/برج الجدى ، هذه المنزلة هى بواكيرالرّبيع وآخرمظاهرالشتاء وفيها يعتدل الجوّ وتزهر الأعشاب وتورق الأشجار بصورة ملحوظة للجميع ويبدأ الناس فى الإستغناء عن وسائل التدفئة ، يقوم الفلاحون بتقليم أشجارالعنب والتّين ، أول ثلاثة أيّام من هذه المنزلة والتى تبدأ من اليوم تُسمّى أيّام العجوز/الأعجازلأنها تأتى فى عَجَز/آخرالشتاء و فيها ضررٌ شديد حيث ترتفع درجة الحرارة فجأة فيظنّ النّاس أنّ البرد قد ذهب وهو لم يذهب فتأخذهم آخرأيّام البرد بلطشة برد ، و أوّل ثمانية أيام تُسمّى أيام الحسوم لأنها تحسم بين الشتاء والرّبيع سُمّيت هذه المنزلة بإسم سعد السّعود لأن فيها يبدأ إعتدال الأبدان باعتدال الطقس فتكون أجساد الرجال والنساء مُواتِيَة للزواج بالتوزاى مع بداية مُوسم التزاوج لبقية المخلوقات والذى يحل بحلول الرّبيع لذلك فهذه المنزلة هى الأكثرسعداً طوال العام عند العرب ويرون أن الزواج فيها ميمُون بشدّة بمشيئة الله تَعَالى.





تقول العرب (فى سعد السّعود ينضر العود وتلين الجلود ويذوب كل مجمود ويكره الناس فى الشمس القعود ويُكره جنب النّار القعود).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*الخميس 16 رمضان

المُوافق أول يوم من منزلة سعد السّعود كانت ولادة الفنان عادل أدهم رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً بفنّان من الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عادل محمّد حسن أدهم والشّهرة عادل أدهم مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر،لاتَبْخَل عليه بِالفَاتِحَة.





(الصقرالأسود)،(يحب القيادة)،(حوت)،(مرجان)،(لغز)،(إينجما)،(إرتطام عميق) ،(حيرام)، (خطر)، (وَحْش خالد الذّكْر)،(عقل خارق)،(خارق للطبيعة)،(أسرَة مَلَكِيّة)، (توترات عصبيّة غريبة)،(تعويذة طاردة للشياطين)،(موجات إرتجاجيّة شافية)،(مخلوق فضائى تحت التنكر)،(أكون أولا أكون).





*إينيجْمَا هِىَ

ماكينة ألمانية تُشبه الآلة الكاتبة تُستخدم فى إرسال واستقبال الرسائل المُشفّرة تَمّ إبتكارها على يد المهندس الألمانى آرثر شيربوس 1918 لنقل المعلومات على المستوى التجارى وتمّ تطويرها أثناء الحرب العالمية الثانية وأشهرها موديل يُدعى إينيجما فيرمخت ، تم إقتباس التسمية لفرقة غنائية ألمانية 1990 ، فيلم بريطانى 2001 ، لعبة فيديو 2007 ، إينيجما تعنى اللغز.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل ، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاً عنه والتشميرعن ذراعيْك للعمل.





برج الثور: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة بائس فقير يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، هذا يعنى الإنتباه لأموالك وألا تَشْتَرِ إلا ما تحتاجه فقط وليس لِهَوَس الشراء.





برج العذراء: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، لاتسمح للعواطف بالتشويش على أداء عملك وحكمك على الأمور بمنطقيّة.





برج الميزان: التفاصيل الصغيرة الماكرة قدتتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: قراءتك لعقول الآخرين تمكنك من مد يد العوْن لمن يخجلون طلب المعونة منك، فاحرص على مراقبة كل من حولك ومُساعدتهم بهدوء.





برج الجدى: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.





برج الدّلو: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الحوت: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.



