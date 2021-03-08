العراق يعتقل "ذباح" داعش في بغداد

أصدر جهاز المخابرات العراقي، بيانًا أعلن فيه اعتقال المسؤول عن خلية إعدامات في تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الدورة جنوب بغداد.

وأطاح جهاز المخابرات العراقية، بالإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط في عشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.