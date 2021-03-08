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مستشار الرئيس يوجه تحذيرا للمصريين بعد انخفاض حالات كورونا (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الدولة والوزارات المعنية بذلت جهدا كبيرا لترتيب الأوضاع على مستوى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وذلك لضمان سلامة الطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هدف الدولة هو أمان وسلامة المواطن المصري، مؤكدا أن هناك منظومة متكاملة تصب لصالح المواطن وصحته.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أوضح أن هناك انخفاضh في عدد حالات الإصابة، وكذلك الحالات التي تحتاج لمستشفى أقل، ولكن مازال الفيروس موجود، ومنتشر على مستوى العالم، مشدا على الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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