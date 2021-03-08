مستشار الرئيس يوجه تحذيرا للمصريين بعد انخفاض حالات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الدولة والوزارات المعنية بذلت جهدا كبيرا لترتيب الأوضاع على مستوى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وذلك لضمان سلامة الطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هدف الدولة هو أمان وسلامة المواطن المصري، مؤكدا أن هناك منظومة متكاملة تصب لصالح المواطن وصحته.



