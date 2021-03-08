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إمساكية رمضان 2021.. تفاصيل عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب (باقي 34 يوما)

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:16 م
رمضان 2021
رمضان 2021
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إمساكية رمضان 2021.. تفاصيل عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب (باقي 34 يوما)

إمساكية رمضان 2021 من الأمور التي يبحث عنها المصريون خلال هذه الأيام، قبيل بدء شهر رمضان الكريم والذي يفصلنا عنه قرابة الـ34 يومًا، استعدادًا له ومعايشة لروحانيات يشتاق إليها ملايين المسلمين وعليه يحرصوا على معرفة بعض المعلومات المرتبطة بهذا التوقيت بتصفح إمساكية رمضان 2021، الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والمتضمنة عدد أيام الشهر الكريم ومدة الصيام فضلًا عن مواعيد الصلاة خاصة أذاني المغرب والفجر. 

إمساكية رمضان 2021
وبحسب إمساكية رمضان 2021 الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والمشرف على إعدادها الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون أيام شهر رمضان 2021 هو الثلاثاء 13 أبريل المقبل، ووقتها ستكون مدة الصيام 14ساعة و41 دقيقة، حيث يكون موعد أذان المغرب 6:21 مساء وموعد أذان الفجر الساعة الرابعة صباحا. 

وتكون يوم رؤية هلال شهر رمضان التي تجريها دار الإفتاء المصرية هو الأحد 11 أبريل 2021، وفي حال تعذر رؤيته سيكون بداية الشهر الكريم بحسب ما أعده المعهد القومي للبحوث الفلكية. 

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2021، سينتهي الشهر الكريم يو 12 مايو ووقتها تكون مدة الصيام 15 ساعة و35 دقيقةـ كون ينطلق الصوم بالساعة 3:25 فجرًا، وينتهي بموعد أذان المغرب بالساعة 6:40 مساء، وعليه سيسجل ذلك يوم كونه أطول أيام رمضان صيامًا. 

ومن بين المعلومات المذكورة داخل إمساكية شهر رمضان 2021، موعد عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يكون يوم الخميس 13 مايو 2021، وصلاته في الساعة 5:28 صباحا حسب مدينة القاهرة. 

وكانت وزراة الأوقاف أعلنت قبل أيام أن صلاة التروايح في المساجد ستعود مرة أخرى بشهر رمضان 2021 لكن باتباع كل الإجراءات الاحترازية.

إمساكية رمضان 2021.. تفاصيل عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب (باقي 34 يوما)

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