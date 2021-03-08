ننشر نص مذكرة تنازل عمر جابر عن الدعوي ضد صديقيه ( مستندات)



تنازل المحامي شعبان سعيد دفاع اللاعب عمر جابر عن الدعوي المدنية والجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال بعد اللاه، والتي كان من المقرر إصدار الحكم فيها اليوم علي صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.



وقال شعبان سعيد المحامي في تصريح خاص للقاهرة 24 أنه حضر عمر جابر بنفسه وحرصا على مستقبل المتهمين كونة لاعب كرة ويمثل مصر فقد تنازل عن دعواه ضد المتهمين



وحضر شعبان سعيد وقدم مذكرة طويت على دوافع التصالح وقرر انة تنازل عن الدعوي المدنية والجناجئية بعدما تعهد المتهمين وذويهم بعدم تكرار مع حدث.





وجاء نص المذكرة كالاتي: