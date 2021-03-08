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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:14 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 8 مارس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة
تشيلسي X إيفرتون – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2 PREMIUM
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