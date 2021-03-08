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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 8-3-2021 والقنوات الناقلة

تشيلسي X إيفرتون – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
وست هام يونايتد X ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2 PREMIUM

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