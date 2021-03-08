الحكومة: الشكوى حق للمواطن.. وبعض القصور في الأداء أمر طبيعي (فيديو)

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إنهم تلقوا 91 ألف شكوى على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير، موضحا أن الهدف من هذه التقارير الوقوف على مؤشرات الأداء.





وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يستهدفون وجود قنوات تواصل مع المواطن، تمكنه من التواصل مع الحكومة على مدار الساعة، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع كافة الشكاوى التي يتلقوها.



