Advertisements

الحكومة: الشكوى حق للمواطن.. وبعض القصور في الأداء أمر طبيعي (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إنهم تلقوا 91 ألف شكوى على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير، موضحا أن الهدف من هذه التقارير الوقوف على مؤشرات الأداء.

وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يستهدفون وجود قنوات تواصل مع المواطن، تمكنه من التواصل مع الحكومة على مدار الساعة، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع كافة الشكاوى التي يتلقوها.

وأوضح أن وجود بعض أوجه قصور في الأداء أمر طبيعي، والشكوى حق أصيل لكل مواطن بموجب الدستور، والدولة ملتزمة باستقبال الشكاوى وفحصها، وهناك فرق مختصة تتحرك سريعا لإزالة أسباب الشكوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظومه الشكاوى الشكاوى الحكوميه الحكومة أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

منذ ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ثلث ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 19 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس منظومة الشكاوى الحكومية: لا أملك حجب أو حذف أي شكوى موجهة لأي مسؤول

الحكومة تطلق مكاتب لتسجيل شكاوى المواطنين بمحطات مترو الأنفاق (صور)

النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إحصائيات الشكاوي لعام 2019

منظومة الشكاوي: هدفنا حل مشكلة المواطن دون أن يتكبد أي مشقة

كيف حققت الحكومة نجاحات كبيرة في "منظومة الشكاوي"؟

مجلس الوزراء يعلن حل 82% من إجمالي مليون شكوى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين