Advertisements
الحكومة: الشكوى حق للمواطن.. وبعض القصور في الأداء أمر طبيعي (فيديو)
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:21 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إنهم تلقوا 91 ألف شكوى على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير، موضحا أن الهدف من هذه التقارير الوقوف على مؤشرات الأداء.
وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يستهدفون وجود قنوات تواصل مع المواطن، تمكنه من التواصل مع الحكومة على مدار الساعة، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع كافة الشكاوى التي يتلقوها.
وأوضح أن وجود بعض أوجه قصور في الأداء أمر طبيعي، والشكوى حق أصيل لكل مواطن بموجب الدستور، والدولة ملتزمة باستقبال الشكاوى وفحصها، وهناك فرق مختصة تتحرك سريعا لإزالة أسباب الشكوى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements