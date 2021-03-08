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ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات مجهولة المصدر بالقاهرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئولين عن مصنعين لتصنيع وتجميع الساعات - كائنين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وذلك لإدارتهما المصنعين بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من الساعات المقلدة والمصنعة من أدوات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، مستخدمان علامات تجارية غير مسجلة غشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنعين بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وتجميع الساعات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات مجهولة المصدر بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات مجهولة المصدر بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات مجهولة المصدر بالقاهرة
ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات مجهولة المصدر بالقاهرة

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