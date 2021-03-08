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"تحيا مصر": خدمنا أكثر من 19 ألف سيدة في مشروعات متناهية الصغر (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن أهم برامج الحماية الاجتماعية التي نفذها صندوق تحيا مصر لصالح المرأة المصرية كانت في عام 2015 مع إنطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين"، والتي كان هدفها الحفاظ على كيان الأسرة.

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الصندوق في هذه المبادرة بدأ بسداد ديون 1400 غارم وغارمة، وتكلف وقتها الموضوع 12 مليون جنيه، وبعد ذلك بدأنا في تطوير المبادرات المُقدمة للحماية الاجتماعية للمرأة المصرية وتنوع ذلك في أن نرفع من على عاتقها فكرة تجهيز البنت للزواج وهذا أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى سجون الغارمات.

وتابع، أنه أيضا من خلال مبادرة دكان الفرحة نجهز الفتيات الأولى بالرعاية، منها رفع العبء عن الأم، وأيضا نجعل البنت أو سيدة المستقبل تبدأ حياة جديدة بكل إحتياجاتها الأسرية، فضلا عن أننا نتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال فكرة البرنامج القومي بعنوان مودة وهدفه الحد من ظاهرة الطلاق بالتعريف أكثر بالجوانب النفسية، الشرعية، الصحية، وغيرها من الجوانب الخاصة بالزواج وبداية حياة جديدة.

وأشار، إلى أنه على مستوى التنمية الاقتصادية من خلال توفير دخل للسيدة المُعيلة لأسرتها، لذلك بداية من عام المرأة 2017 كلف الرئيس بتدشين برنامج خاص بتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا برصد مبلغ 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، واليوم وصلنا لأكثر من 19 ألف و800 سيدة بمشروعات متناهية الصغر من خلال إعطائها أدوات إنتاج تكلفتها من 4 إلى 20 ألف جنيه، ووصل اليوم حجم التمويل إلى 330 مليون جنيه.

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