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غدا.. رامز جلال أمام المحكمة الإقتصادية بتهمه سرقة فكرة برامجه

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية الدائرة الأولى غدا الثلاثاء، استئناف النيابة العامة لحكم رامز جلال لثبوت تهمة سرقة فكرة برامجه، وكذلك استئناف المدعية بالحق المدني.


واختصمت القضية كلًا من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم وقد صدر حكم أول درجة ببرائتهما.


وقام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد ومن ثم قامت النيابة بإستئناف الشق الجنائي للحكم لثبوت الإتهام.

وذكرت أوراق القضية قيام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وتابعت الأوراق، أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543  وبتاريخ  29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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