Advertisements

جراحة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا بمستشفى عزل ناصر ببني سويف

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

نجح فريق طبي بمستشفى ناصر العام ببني سويف، المخصصة لعزل مصابي كورونا، مساء أمس الاحد، في اجراء عملية جراحة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، أن فريقًا طبيًا نجح في إجراء جراحة قيصرية لسيدة عشرينية تعاني من إلتهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومحتجزة بالعناية المركزة، منذ ٣ أيام، وكانت تعاني من تسمم حمل وارتفاع شديد بضغط الدم.

الشهر السادس

وأضاف، أنه تم إعطاء العلاج اللأزم لضبط الضغط حتى يتمكن الفريق الطبي من إجراء الجراحة القيصرية، ونظرا لأن الجنين في الشهر السادس من الحمل الأمر الذي تطلب إدخاله "حضانة" تحت الرعاية الطبية، وتستكمل "الأم" علاجها بالعناية المركزة بالمستشفى.

قيصرية وكورونا

وكتب مدير المستشفى، منشورًا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال فيه: "تم الأن بفضل الله نجاح ولادة قيصرية لحالة كورونا بمستشفى ناصر العام، والحمد لله رب العالمين الحالة في استقرار تام، وتم وضع المولود "طفلة" في حضانة المستشفى، موجهًا الشكر لأطباء وتمريض المستشفى.

ليلة صعبة

ووصف مدير المستشفى، الليلة بـ"الصعبة والعسيرة "، قائلًا: حالة صعبة لسيدة عشرينية (حامل في الشهر السادس) تعاني من إلتهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وتسمم حمل، وضغط الدم وصل لـ٢٢٠١١٠ ومصابة بزولال في البول، وتعاني من مشاكل بالتنفس، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي "سيباب" بالعناية المركزة.

مجهود رهيب

وواصل: مجهود رهيب بذله أطباء وتمريض العناية المركزة وقسم النساء والتوليد على مدار ٤٨ ساعة لضبط الضغط ومعدل الأكسجين، لنتمكن من إدخالها غرفة العمليات، وكانت كل المؤشرات الطبية والبشرية لا تبشر بنهاية جيدة سواء للأم أو لجنينها.

زوج المريضة

وتابع: وإحنا بنجهز الإقرارات الطبية وبقابل الزوج "قولت لنفسي هيتعبنا بقى ويقعد يقاوح ويناقش والموضوع مش مستحمل" لكني فوجئت برجل بسيط "على باب الله حرفيًا" لا يجيد القراءة ولا الكتابة، طلبت منه قرأءة الإقرار قبل التوقيع عليه "قالي يا بيه اقرأ إيه ؟ مراتي بين ايدين ربنا وأيديكم احنا منفهمش حاجة، قولتله يا اخي والله لربنا يكرمنا ويكرمك عشان الكلمتين دول".

شطارة اطباء

وأختتم: "بفضل الله أولًا وأخيرًا تم إجراء الجراحة بحرفية عالية من أحد أشطر الزملاء الأطباء وبعناية تخديرية بارعة من واحدة من أشطر أطباء التخدير اللي قابلتهم واللي دايما تلاقيها في المواقف الصعبة (كلاهما رفض ذكر اسمه نهائيا) وبمساعدة فريق تمريضي من الناس الجدعان جدا، والحمدلله الأم رجعت لمكانها في العناية المركزة، وبعد ما فاقت مكنتش مصدقة أنها ولدت وحالتها الطبية مستقرة وفي تحسن ملحوظ بفضل الله، وعدت ليلة صعبة وعسيرة من ليالي الكورونا الكئيبة".

وكيل الصحة

ومن جانبهما أشادا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور محمود حسين مدير الطوارئ بالمديرية بالدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام، والفريق الطبي الذي نجح في إجراء الجراحة الصعبة والدقيقة.

أخبار تهمك

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

حسم مصير باتشيكو.. ومدرب الحراس مهدد بالرحيل

منذ ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ثلث ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 19 ساعة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين