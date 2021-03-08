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سقوط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تواصل جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار

فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك إثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2متر بعمق 10 متر - وأدوات تنقيب.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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