ضبط شخص لتجميعه زيت الطعام المستخدم وإعادة بيعه للمطاعم بأسعار زهيدة بالإسكندرية





وردت معلومات لإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتجميع زيت الطعام السابق إستخدامه والغير صالح للإستهلاك الآدمى دون إستيفاء الإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن التخزين، وإعادة تعبئته وبيعه للمطاعم بأسعار منخفضة مما يسبب أضرار صحية جسيمة لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المذكور وضبط بحوزته كمية قدرها 13طن من زيت الطعام السابق إستخدامه وغير صالح للإستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط كمية قدرها 12 طن من زيت الطعام السائب داخل تنكات بدون بيانات والسابق إستخدامه مجهول المصدر وبه شوائب وأتربة وغير صالح للإستهلاك الآدمى – كمية قدرها 1 طن من زيت الطعام السابق إستخدامه معبأ داخل عبوات بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى - منتج نهائى معد للبيع.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



