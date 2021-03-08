تنفيذ 153 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

تمكن جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد 4 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط عدد 1 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد 3 قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1304) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (153) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (18) قضية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

