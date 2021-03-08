Advertisements

تنفيذ 153 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكن جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد 4 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط عدد 1 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد 3 قضايا.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1304) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (153) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (18) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الرابعة

منذ أقل من ساعة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعتين

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

الهجرة تكشف سبب الحادث.. 9 تحركات من الدولة في واقعة مقتل عشري محمد حسن

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة الأخيرة

ضبط 24 قضية أمن عام وتنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين