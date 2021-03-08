الهجرة تكشف سبب الحادث.. 9 تحركات من الدولة في واقعة مقتل عشري محمد حسن

كشفت الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة عن مقتل مواطن مصري عشري محمد حسن على يد سعودي بـ5 طلقات نارية، إثر خلاف.



وأوضحت الجالية أن هناك مصري آخر نُقل إلى العناية المركزة حيث أصيب بثلاثة رصاصات، وهو ابن شقيق القتيل، موضحا أن الحادث وقع في منطقة أسواق العويس، شمالي العاصمة السعودية الرياض، والضحيتان من محافظة المنيا.



وقد كثفت الحكومة المصرية جهودها لمتابعة الواقعة، وكشف ملابسات الحادثة.



وترصد "الفجر" في السطور تحركات الدولة لمتابعة واقعة مقتل مواطن مصري على يد سعودي:



زيارة القنصل لمصلحة الطب الشرعي:



قام الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، أمس الأحد، بزيارة مصلحة الطب الشرعي.



سرعة الانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد:



وأكد قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.



زيارة المصري المصاب؛



كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.



الاستمرار ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية:



وكشف الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، أن القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.



متابعة التحقيقات:



وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.



القبض علي المتهم:



ونجحت السلطات السعودية فى القبض على الجانى بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة.



وزارة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالرياض:



وقامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية.



نقل المصاب الي مستشفى شميس في الرياض:



وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة أن الوزارة تتابع الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض



وزارة الهجرة تكشف سبب الخلاف:



وقالت وزيرة أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث كان خلاف قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

