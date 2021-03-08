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ضبط مدير مخزن يبيع زيت طعام فاسد للمطاعم بالإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على مدير مخزن بدون ترخيص، لقيامه ببيع زيت طعام فاسد للأسواق.
كانت وردت معلومات مفادها قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتجميع زيت الطعام السابق إستخدامه والغير صالح للإستهلاك الآدمى دون إستيفاء الإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن التخزين، وإعادة تعبئته وبيعه للمطاعم بأسعار منخفضة مما يسبب أضرار صحية جسيمة لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المذكور وضبط بحوزته كمية قدرها 13طن من زيت الطعام السابق إستخدامه وغير صالح للإستهلاك الآدمى، وضبط كمية قدرها 12 طن من زيت الطعام السائب داخل تنكات بدون بيانات والسابق إستخدامه مجهول المصدر وبه شوائب وأتربة وغير صالح للإستهلاك الآدمى – كمية قدرها 1 طن من زيت الطعام السابق إستخدامه معبأ داخل عبوات بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى - منتج نهائى معد للبيع.

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