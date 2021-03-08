"التضامن" تكشف حقيقة الدعم النقدي لـ"تكافل وكرامة" لغير المستحقين

نفى الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن، ما يتردد بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقيه.





وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن عملية الصرف مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المنطبق عليها الشروط، منوها بأن الصرف غير مقيد بمحل السكن، حيث يمكن الصرف من أي مكتب مريد.



