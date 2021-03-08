Advertisements

"التضامن" تكشف حقيقة الدعم النقدي لـ"تكافل وكرامة" لغير المستحقين

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نفى الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن، ما يتردد بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقيه.

وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن عملية الصرف مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المنطبق عليها الشروط، منوها بأن الصرف غير مقيد بمحل السكن، حيث يمكن الصرف من أي مكتب مريد.

وأوضح أنهم لم يتلقوا أي شكاوى تتعلق بعملية الصرف، منوها بأن الشائعات التي تنتشر حول تكافل وكرامة تكون على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غير المستحقين شائعات تكافل وكرامة التضامن أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 6 دقيقة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعتين

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الرابعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الهجرة تكشف سبب الحادث.. 9 تحركات من الدولة في واقعة مقتل عشري محمد حسن

منذ نصف ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ يدشن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة

"اللي أوله شرط.. آخره فلوس في الكارت".. مسلسل إذاعي لتوضيح شروط "تكافل وكرامة"

تسليم 15 ألف بطاقة "تكافل وكرامة" لإدارات التضامن بالقليوبية

بالخطوات ..كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

متى سيتم تحويل كارت تكافل وكرامة لـ"ميزة"؟.. مدير البرنامج يجيب (فيديو)

فتح باب قبول تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتقديم شكاوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين