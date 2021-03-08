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"قطاع الأعمال": انتهاء إنشاءات 3 محالج قطن جديدة بتكلفة 200 مليون جنيه

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج، تابع السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مستجدات موقف إنشاء 3 محالج قطن مطورة في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة.

وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحالج الثلاثة الواقعة فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار ، بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة. 

ومن المقرر وصول الماكينات الحديثة من الهند وبدء التركيب نهاية شهر مارس الجاري، على أن يتم التشغيل التجريبي في مايو المقبل. ويشار إلى أن قيمة الماكينات نحو 7 ملايين دولار في المحالج الثلاثة. 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة. ويقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع. 

جدير بالذكر أن خطة التطوير تتضمن إنشاء 7 محالج مطورة ، كان أولها في الفيوم، وفي المرحلة الثانية 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات ، والثلاثة الأخرى نهاية العام الجاري. 

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر). 

كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

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