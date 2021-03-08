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محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد، اليوم، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شوارع مدينة بنها، حيث تفقد أعمال رصف شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتي مستشفي الحميات كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنتر لوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير.

وأشار محافظ القليوبية، أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث إنفراجه مرورية كبيرة حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير شوارع مدينة بنها علي الكورنيش يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرمله بمدينه بنها بطول 1400متر بتكلفه 10مليون جنيه حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه المحافظ بالإشراف على أعمال الرصف من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.
يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من السيد المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدينة بنها ورصف طريق الرملة

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