توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقري، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وفي هذا الصدد؛ تواصل محافظة الإسكندرية على مدى أسبوع، توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقري والمناطق النائية بأحياء المنتزة أول وثان ووسط وشرق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.



وأشار البيان الصادر اليوم الأثنين، إلى أنه تم توزيع عدد ٤٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقري أبيس بنطاق حي وسط، وكما تم توزيع ٥٠٠ شنطة مواد غذائية بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول.



وتابع أنه يتم استمرار توزيع الشنط الغذائية خلال الأيام القادمة بقري أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخري.