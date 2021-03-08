رئيس الوزراء العراقي: الحكومة بحاجة إلى الوقت الكافي لحماية البلاد والبناء

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة بحاجة إلى الوقت الكافي لحماية البلاد والبناء، وفقًا لقناة اكسترا نيوز.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الحكومة لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه.

وقد أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بفتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بيانًا رسميًا أعلنت فيه إصابة 171 متظاهرًا ورجل أمن خلال احتجاجات أمس الأحد في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "31 متظاهرا أصيبوا في بغداد، بالإضافة إلى 139 رجل أمن بينهم 7 ضباط".