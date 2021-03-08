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ضبط شخص لاحتياله على المواطنين بحجة عملهم بالخارج بكفر الشيخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بقيام مسئولى شركة للسفريات بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهم بها.


أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإعطائهم عقود عمل وهمية، متخذًا من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبالإستعلام من الجهات المعنية تبين أن الشركة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبحوزته (جواز سفر بإسم أحد الأشخاص - 12عقد عمل لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - 24 سمة دخول لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - مجموعة كبيرة من العقود وطلبات التوظيف بأسماء أشخاص مختلفة - دفاتر إيصال إستلام نقدية - جهاز كمبيوتر بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى على مجموعة كبيرة من الصور الضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر للخارج بأسماء مختلفة - طابعة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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