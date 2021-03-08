واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر





بدأت واعظات الأزهر الشريف أولى مهام عملهنَّ داخل لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، والتقت الواعظات قبيل بدء العمل د.عباس شومان، د. عبد الهادي زارع لفهم طبيعة العمل والتواصل الفعّال مع جمهور المستفتيين.

وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستعانة بواعظات الأزهر يأتي بعد عدد من البرامج التدريبية التي تلقتها تحت عنوان: «صناعة مُفتية»، والتي عُقِد قسمها النظري بمجمع البحوث الإسلامية، في حين عُقِد قسمها العملي بالجامع الأزهر، إلى جانب ورش عمل لتنمية مهارات الواعظات في مجال الفتوى، كما أن تواجدهن في لجنة الفتوى يأتي لحاجة اللجنة أيضًا إلى العنصر النسائي خاصة فيما يتعلق بالاستماع لبعض الأسئلة التي تستشعر فيها المستفتية أي نوع من الحرج.

فيما أشارت د.إلهام شاهين، مساعد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، خلال تفقدها سير العمل باللجنة، إن توزيع الواعظات للعمل داخل مكاتب الفتوى بالجامع الأزهر ولجان الفتوى بالمحافظات، ما هو إلا نتاج لحصاد من البرامج التدريبية المكثفة، مؤكدة ضرورة وجود الواعظات في هذا المضمار المهم؛ لطرح ثمار ما تلقينه وتعلمنه وتدربن عليه خلال الأعوام الماضية.