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إغلاق سناتر دروس خصوصية خلال حملة مكبرة لتعليم الإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تواصل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور محمد سعد محمد، مدير المديرية، اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملتها لإغلاق السناتر مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه، حرصا على صحة وسلامة الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كلا من شريف فتحي مدير عام إدارة المتنزه التعليمية وباهى الفحام مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم، وقيادات من حي المتنزه أول والرقابة الإدارية.

وصرح الدكتور محمد سعد بأنه تم إغلاق عدد من السناتر بحي المتنزه أول، مشيرا إلى أنه تم إغلاق سنتر كامبريدج وسنتر الأقصى وسنتر صقر التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد سعد أنه تم تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سنتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليميةالثماني.

وأشار إلى أن غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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