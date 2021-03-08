Advertisements

تعليم الإسكندرية: انتهاء امتحانات أولى ثانوي دون مشكلات

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأثنين، عن ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والتي يبلغ عددهم  ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة، وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم.

قال محمد سعد، مدير المديرية، أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

وأكد سعد أنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة التاريخ وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشكلات وبشكل منتظم، مشيرًا أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة الكيمياء والتي بدأت في تمام  الساعة الثانية عشرة.

وناشد سعد جميع القائمين على الامتحانات بعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب سواء من توفير مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، قياس درجات الحرارة للجميع، التعقيم المستمر لكافة اللجان.

كما أكد على متابعة غرفة العمليات أعمالها لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب ولتوفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب كي تمر فترة الامتحانات بسلام ويستطيع أبنائنا تحقيق النجاح والتفوق الذي يسعون إليه.

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الرابعة

منذ أقل من ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 20 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعتين

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

الهجرة تكشف سبب الحادث.. 9 تحركات من الدولة في واقعة مقتل عشري محمد حسن

منذ 33 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 8 دقيقة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين