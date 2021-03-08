تعليم الإسكندرية: انتهاء امتحانات أولى ثانوي دون مشكلات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأثنين، عن ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والتي يبلغ عددهم ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة، وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم.



قال محمد سعد، مدير المديرية، أن متابعة امتحان الصف الأول الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.



وأكد سعد أنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة التاريخ وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشكلات وبشكل منتظم، مشيرًا أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة الكيمياء والتي بدأت في تمام الساعة الثانية عشرة.



وناشد سعد جميع القائمين على الامتحانات بعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب سواء من توفير مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، قياس درجات الحرارة للجميع، التعقيم المستمر لكافة اللجان.



كما أكد على متابعة غرفة العمليات أعمالها لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب ولتوفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب كي تمر فترة الامتحانات بسلام ويستطيع أبنائنا تحقيق النجاح والتفوق الذي يسعون إليه.