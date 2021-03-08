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بالصور.. بدء تطوير وتجميل وتوسيع مدخل قرية ميت الدريج بكفر شكر

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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بدأت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بأعمال تطوير وتجميل وتوسيع مدخل قرية ميت الدريج من ناحية طريق بنها المنصورة والذي يعد المدخل الثالث لمدينة كفر شكر وذلك فى إطار حملة تطوير وتجميل مداخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه جرى إزالة الغاب وتنظيف الحشائش من على جانبى الطريق والتى كانت تتسبب فى انعدام الرؤية فى دخول وخروج المواطنين وأصحاب السيارات وتسبب فى حوادث وسقوط إصابات وضحايا فضلا عن توسعة الطريق وتركيب مواسير وتغطيتها لخدمة المزارعين فى رى الأراضى الزراعية.

لافتا إلى أنه تم تهذيب الأشجار ونظافة المنطقة بأكملها وتم تلك الأعمال بإشراف الأستاذ مصيلحى جمال هدايا والأستاذ محمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة

وقال رئيس المركز والمدينة أننا نبذل قصارى جهدها جميعا بمجلس المدينة من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واسترجاع أملاك وحقوق الدولة المعتدى عليها بالطرق والشوارع واستغلالها فى توسعة وتطوير الشوارع والطرق وانشاء منافع عامة وحدائق متنفس مجانى لجميع أهالينا المواطنين

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه جار استكمال كافة الجهود فى أعمال تطوير وتجميل وتوسعة مداخل المدينة بدعم كبير من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى يدعمنا بصفة مستمرة فى أعمال التطوير والتجميل ويوصينا دائما بضرورة الاهتمام والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والإرتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية لأهالينا المواطنين فى شتى المجالات

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