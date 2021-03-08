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شذى تطرح برومو أغنيتها الجديدة " مقلوبة حياتي"

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرحت النجمة شذى برومو أغنيتها الجديدة " مقلوبة حياتي " تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر عدد من المنصات الرقمية والإذاعات المختلفة.

الأغنية من كلمات أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة كاسيت للمنتج محمد حامد في ثانى تعاون يجمعه بشذى بعد نجاح أغنية "أجمل أوقات" والتي تم طرحها في عيد الحب قبل الماضى، وهي من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم.

جدير بالذكر أن شذى بدأت مؤخرا التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق في الصيف المقبل، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.
وصرح المنتج محمد حامد أنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل جديد ومغاير، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي ومحمد يحيي ومدين وتوما وتميم وعمر إسماعيل.

https://www.facebook.com/watch/?v=277700373710840

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