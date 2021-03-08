"مكافآت وبدلات متوقفة منذ شهرين".. موظفو مكتب وزير السياحة والآثار: "نسهر ونعمل أيام الأجازات دون مقابل.. سنرحل"

تداول عدد من المقربين لوزارة السياحة والآثار أخبار عن الأوضاع داخل مبنى وزارة السياحة والآثار في الزمالك وفي العباسية، والمعروف بمكتب الوزير، حيث تصاعدت شكاوى الموظفون هناك جراء توقف مكافآتهم وبدلاتهم القانونية.



وأوضح هؤلاء المقربين، أوضاع العاملين هناك حيث يعمل الموظفون في مكتب الوزير إلى أوقات تتجاوز مواعيد العمل الرسمية، حيث من المفترض أن تنتهي مواعيد العمل في الثانية مساءً، ولكن يتطلب العمل في مكتب الوزير السهر لأوقات متباينة قد تصل إلى الخامسة مساءًا أو التاسعة والعاشرة مساءً.



كما أن الوزير أصدر عدة قرارات منها إلغاء إجازة السبت لموظفي مكتبه، وكذلك استثناءات كورونا والتي كانت قد قررتها الحكومة لتخفيف التجمعات، وكذلك منع الإجازات الاعتيادية، وكان يتم صرف بدل سهر للعاملين عن الساعات الزائدة، وكذلك صرف بدل يوم السبت.



وكشف هؤلاء المراقبون أن العاملين في مكتب وزير السياحة والآثار ولمدة شهرين متتاليين لم يصرفوا بدلاتهم أو مكافآتهم المعتادة، سواء بدل يوم السبت، أو مكافآة السهر، وهو ما جعل الكثيرون منهم يفضل العودة إلى مكان عمله الأصلي وترك العمل في مكتب وزير السياحة والآثار.



وأضاف هؤلاء المراقبون، أن هذا يمثل خسارة كفاءات تحمل العمل في هذا المكان الحساس، أو حسب وصفهم "الوزارة تخسر ركائزها من الشباب" حيث يستطيع هؤلاء بسبب صغر سنهم العمل لساعات طويلة والمواصلة وتحمل كافة المهام كما هو معتاد خلال السنوات الماضية.



وكشف المراقبون أن مكافآت هؤلاء الشباب تتراوح ما بين 700 و800 جنيهًا وحتى 2000 و3000 جنيه، وهي مكافآت قانونية تعطى للموظف بديلًا عن استمراره في العمل لساعات زائدة أو بديلًا للسهر أو بديلًا عن الإجازات الرسمية، وهي المكافآت التي قام الوزير بإيقافها.