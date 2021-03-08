Advertisements

محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements


فاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الاعلام، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد وكيلين للجنة الاعلام ومحمود القط امينا للسر.

فاز النائب عبدالله الاعصر، رئيس المجلس الاعلي للقضاء الاسبق، برئاسة اللجنة التشريعية، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، وفاروق جرجس بوكالة اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة
محمود مسلم رئيسا للجنة الاعلام بالشيوخ وسعيد يفوز بالوكالة

أخبار تهمك

فونت يوضح أسباب فشله في إنتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الرابعة

منذ أقل من ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ أقل من ساعتين

الهجرة تكشف سبب الحادث.. 9 تحركات من الدولة في واقعة مقتل عشري محمد حسن

منذ 33 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 19 ساعة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

08:21 ص

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين