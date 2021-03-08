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"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة منشأة ناصر اليوم الأثنين بعرض طفلة على الطب الشرعى، أقامت علاقة غير شرعية مع والدها وحملت سفاحا، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اغوى طفلته القاصر وانشأ معها علاقة غير شرعيه برضاها لأكثر من مره، حتى علما بحملها منه سفاحا، وبعد أن علمت الام توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمى بالواقعة واتهام الاب بالاعتداء على نجلته.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر من أحد السيدات يفيد بتعرض نجلتها للاغتصاب على يد والدها، وعقب التحريات تبين صحة الواقعه وتم ضبط المتهم، وحرر محضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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