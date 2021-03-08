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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يحافظ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً على الرغم من خسارته من فولهام بهدف نظيف.


وجاء برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف وجاء كلا من هاري كين و سون هيونج مين نجمي توتنهام في المركزين الثالث والرابع برصيد 14 و13 هدف على الترتيب.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الإثنين كالآتي:-


1 - محمد صلاح ( ليفربول - 17 هدفًا).
2 - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد - 16 هدفًا).
3 - هاري كين (توتنهام - 16 هدفًا).
4 - سون هيونج مين (توتنهام - 13 هدفًا).
5 - كالفيرت لوين (إيفرتون - 13 هدفًا).
6 – باتريك بامفورد (ليدز يونايتد - 13 أهداف).
7 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 12 هدفًا).
8 – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي - 11 أهداف).
9 - أولي واتكيز ( أستون فيلا - 10 أهداف).
10 – كالوم ويلسون (نيوكاسل - 10 أهداف).
11 - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد - 9أهداف).
12 - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - 9 أهداف).
13 – رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي - 9أهداف).
14 - ألكسندر لاكازيت ( آرسنال - 9أهداف).
15 - أوباميانج ( آرسنال - 9 أهداف).

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