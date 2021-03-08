موعد الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، في دوري أبطال أفريقيا.









ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب في الجولة الرابعة، من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على ملعب فيتا كلوب في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.









وكان المارد الأحمر تعادل مع فيتا كلوب بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة على ملعب القاهرة الدولي، أمس السبت.









وتعقد موقف الأهلي بعدما حصد أربع نقاط من 3 مباريات، في مباريات الدور الأول، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولي، خلف سيمبا وفيتا كلوب.









ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما يتذيل المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة فقط.