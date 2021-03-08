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"عبدالله الأعصر" يفوز برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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فاز النائب عبدالله الاعصر، رئيس المجلس الاعلي للقضاء الاسبق، برئاسة اللجنة التشريعية، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، محمد شوقي بوكالة اللجنة.

كما اسفرت الانتخابات التي جرت منذ قليل عن فوز النانب وفاروق جرجس، بأمين سر اللجنة، وحرص اعضاء اللجنة علي التقاط صورك تذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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