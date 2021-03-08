بالخطوات.. كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على iCloud إلى صور Google

قامت شركة آبل - Apple مؤخرًا بإتاحة ميزة تمكن المستخدمين من خلالها نقل صور من على iCloud الخاصة بهم بسهولة وأمان إلى حسابهم الشخصي على منصة صور Google.





نستعرض معكم فيما يلي نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على iCloud إلى صور Google .





كيفية نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على iCloud إلى صور Google





قم بتسجيل الدخول إلى privacy.apple.com من مستعرض ويب باستخدام معرف Apple الخاص بك.





انقر فوق "طلب" لنقل نسخة من بياناتك.





انقر فوق مربع القائمة المنسدلة تحديد وجهة.





حدد صور Google.





حدد مربعات الصور ومقاطع الفيديو لنقل الوسائط المحددة.





تأكد من أن لديك مساحة تخزين كافية في حساب Google الخاص بك وانقر فوق متابعة.





حدد حساب Google الذي ترغب في نقل صور iCloud إليه.





انقر فوق السماح لإضافة الوسائط إلى مكتبة صور Google الخاصة بك.





قم بتأكيد بيانات Apple وخيارات الخصوصية وانقر فوق السماح.





راجع اختياراتك مرة أخرى ، وانقر فوق تأكيد التحويلات.





الآن لقد بدأت التحويل، فقط استرخ وانتظر، بناءً على حجم مكتبة صور iCloud الخاصة بك، يمكن أن تستغرق العملية ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام، وبعد اكتمال عملية النقل، ستتلقى إشعارًا على عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب iCloud الخاص بك.



