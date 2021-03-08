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مصدر ليبي يعلن القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:14 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على خلية تنتمى لجماعة الإخوان، تقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الإلكترونية، بعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات.

 

ونقلت الوكالة الليبية، عن مصدر أمني، أن العصابة تتكون من عدة أشخاص سيتم الكشف عليهم لاحقًا.

 

وأوضح المصدر الأمني، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل القضية، فور الانتهاء من التحقيقات.

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