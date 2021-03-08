في يوم المرأة العالمي.. 3 خطوات مهمة لتثبيت مكياج زفافك

في يوم المرأة العالمي، نقدم لك عزيزتي العروس مكياج يناسب ملامح وجهك إذا كان حفل زفافك اليوم وتودين الظهور بافضل حالة وترغبين في وضع مكياج يناسب ملامح وجهك يوم المرأة العالمي.





إذا كان حفل زفافك يتناسب مع يوم المرأة العالمي يمكنك الظهور بأفضل حالة يومكنك أن تكونين متميزة ويجب وضع مكياج يتلائم مع تلك المناسبة، و إليك 3 خطوات مهمة ستساعدك في تثبيت مكياج زفافك:





الخطوة الأولى

هناك بعض المشاكل التي تعاني منها يجب التخلص منها أو معالجتها بشتّى الطرق، فكلما كانت البشرة نقية وصافية كلما نجح المكياج وبقي ثابتاً على الوجه.





الخطوة الثانية

إختيار خبيرة أو خبير تجميل لديه خبرة واسعة في ذلك المجال. ثم البحث معاً بإختيار مكياج يتلاءم مع بشرتها وشخصيتها.

من أبرز النقاط الاساسية عند تطبيق مكياج العروس، يوم المراة العالمي هو إختيار كريم أساس يناسب بشرتها. فمن المعروف أن قواعد المكياج الثابت هو كريم الاساس الذي يجب ألا يكون فاتحاً أو غامقاً على بشرتها.





كذلك يجب الانتباه إلى خافي العيوب تحت العينين الذي يجب أن يخبأ الشوائب.





على العروس الانتباه إلى مستحضرات التجميل التي يتم استعمالها، أي ان تكون لمّاعة أو جافة، وذلك حسب بشرتها.





وقبل وضع أحمر الشفاه، احرصي على وضع القليل من البودر على الشفتين كي يبقى اللون طيلة ساعات الزفاف.





يجب ألا تكون الفتاة متواجدة في مكان مغلق، وعدم إستعمال المناديل الورقية لإزالة العرق، بل يجب تخفيفها بنعومة على الوجه. كما يجب تصحيح المكياج كل ساعة تقريباً كي يبقى ثابتاً على الوجه.



