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أول مباراة يخوضها الزمالك بعد السقوط أمام الترجي

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:29 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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يستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.

يجلس الفارس الأبيض على عرش ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حتى الآن، لكنه مهدد بقوة من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.

يعيش سيراميكا كليوباترا موسمًا مميزًا للغاية، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري الممتاز، إلي أنه يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.

وتقام مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، على أرضية أستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوبترا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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