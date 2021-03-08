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أبو الغيط يطالب بضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:33 م
أبوالغيط
أبوالغيط
وكالات
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، على المبعوث الدولي إلى ليبيا، ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

يظل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة المعضلة الأكبر أمام ليبيا، وهو ما أكد عليه مجددا الأمين العام للأمم المتحدة، خلال لقائه عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي المكلّف، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

 

 وقد هنّأ أنطونيو جوتيريش المنفي ودبيبة بانتخابهما، مشددا على ضرورة السعي إلى تنظيم الانتخابات العامة، وكذلك مراقبة وقف إطلاق النار، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية كافة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

لكن تصر تركيا على العبث بأمن واستقرار ليبيا بالإبقاء على قواتها والمرتزقة والميليشيات التي جلبتها إلى هناك، وبلغ عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب نحو 20 ألفا، مع رفض تركيا المستمر لإخراج مرتزقتها من ليبيا واستمرارها في جلب المزيد منهم من سوريا.

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