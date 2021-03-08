مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

ألقت الخسارة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من فولهام بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس في أنفيلد لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بظلالها على الإدارة.





ومن أولى ردود الفعل التي ظهرت إتخاذ الدولي المصري محمد صلاح قراره بشأن الرحيل عن قلعة أنفيلد حيث إتخذ رامي عباس خطوات جادة من أجل الإتفاق مع إدارة برشلونة وريال مدريد للبحث عن ما إذا كان اللاعب سينتقل لأحد عمالقة الليجا من عدمه.





وكان صلاح قد عانى مؤخرًا من تغييرات يورجن كلوب والتي كان آخرها في الدقيقة الستين من مواجهة فريقه ضد نادي تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء.