غدًا.. هبة الأباصيري تحاور عبد الرحيم كمال على "cbc"



تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري غدًا في برنامجها It's Show time، السيناريست عبد الرحيم كمال، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة"cbc".



ومن المقرر أن يتحدث عبد الرحيم كمال خلال ذلك اللقاء عن عن نشأته في جنوب الصعيد وعن انتقاله للقاهرة للدراسة والعمل، وعن مقابلته مع الفنان الراحل نور الشريف، وعن دوره في تغيير مجري حياته، وعن ارتباطه الفني الناجح مع الفنان يحيي الفخراني، وعن كواليس مسلسله الرمضاني المقبل "نجيب زاهي زركش"، كما يتطرق خلال اللقاء للحديث عن أسرته، لا سيما بناته التوأم، ويكشف سر الطابع الصوفي في أعماله.



يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.