موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

تعادل نادي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل هدف أتلتيكو مدريد لويس سواريز في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم تعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 59، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.





ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره إلتشي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.



