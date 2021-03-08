Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:34 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
Advertisements
تعادل نادي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدف أتلتيكو مدريد لويس سواريز في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم تعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 59، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره إلتشي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

موعد الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ ثلث ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

01:09 م

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين