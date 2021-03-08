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" هاني عبدالمنعم" يفوز برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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فاز هاني عبد المنعم، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، كما فاز بمنصب الوكيلين، محمد حلاوة، وأحمد أبو هشيمة، بينما فاز عبد المنعم محي عماد بمقعد أمانة السر.

جاء ذلك خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والتي يبلغ عددها 14 لجنة نوعية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.


ويضم المجلس 14 لجنة نوعية هي: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري والموارد المائية، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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