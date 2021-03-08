Advertisements

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أدلي الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة عدة تصريحات جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا ومنها الأعراض الجانبية للقاح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل مستشار الرئيس للصحة:

سبب استبعاد الشباب أقل من 18 عام والسيدات الحوامل من تطعيم لقاح فيروس كورونا:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الفئتين اللذين لم يجاز لهم الحصول على اللقاح هم الشباب أقل من 18 عام، والسيدات الحوامل، حيث لم يتم دراسة تأثير اللقاح على هذه الفئات.

تفاصيل جديدة عن لقاح المصري:

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن الأبحاث الطبية والسريرية على اللقاح المصري مستمرة، ولكن الجهات العلمية لا تعلن النتائج إلا بعد انتهاء التجربة ويكون هناك نتائج محددة تنشر علميا.

أنواع جديدة من لقاح:

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن هناك عدة مئات من الأبحاث تجرى حول العالم بشأن البحث عن أنواع جديدة من اللقاحات، والنتائج تنشر عندما تكون واضحة ومحددة.

تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة:

وصرح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، بإن عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بدأت بالفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة، والأولى بالحصول على اللقاح كأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات:

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات لتطعيم أكبر نسبة من المواطنين، موضحا أنه طالما اعتمد اللقاح في بلد المنشأ، ووافقت عليه هيئة الدواء المصرية، فأن في هذه الحالة لا يوجد تفرقة بين اللقاحات، ولا لفئة معينة لها نوع لقاح مختلف عن الآخر.

الآثار الجانبية للقاح:

قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الآثار الجانبية التي قد تحدث لأي نوع من اللقاحات هى معروفة ولم تختلف كإحمرار مكان الحقن، وارتفاع في الحرارة، منوها بأنه حتى الآن لم يرصد أي آثار جانبية خطيرة على من حصلوا على اللقاح بمصر.

نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا:

لفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الي أن نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا على مستوى العالم.

البروتكول المصري يتضمن عدد من الأدوية التي تمنع التجلطات:

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن البروتكول المصري يتضمن عدد من الأدوية التي تمنع التجلطات حتى لا تحدث مضاعفات للمرضى، لافتا إلى أنهم يعقدون جلسات لمناقشة الوضع الأمثل لاستخدام الأدوية من حيث المدة والطريقة.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب المريخ السوداني الجديد يتحدى الأهلي ويكشف مفاجأة عن صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ ساعة

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 20 ساعة

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ ثلث ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

01:09 م

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

11:45 ص

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

مؤشر جديد يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين