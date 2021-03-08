جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

أدلي الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة عدة تصريحات جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا ومنها الأعراض الجانبية للقاح.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل مستشار الرئيس للصحة:



سبب استبعاد الشباب أقل من 18 عام والسيدات الحوامل من تطعيم لقاح فيروس كورونا:



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الفئتين اللذين لم يجاز لهم الحصول على اللقاح هم الشباب أقل من 18 عام، والسيدات الحوامل، حيث لم يتم دراسة تأثير اللقاح على هذه الفئات.



تفاصيل جديدة عن لقاح المصري:



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن الأبحاث الطبية والسريرية على اللقاح المصري مستمرة، ولكن الجهات العلمية لا تعلن النتائج إلا بعد انتهاء التجربة ويكون هناك نتائج محددة تنشر علميا.



أنواع جديدة من لقاح:



وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن هناك عدة مئات من الأبحاث تجرى حول العالم بشأن البحث عن أنواع جديدة من اللقاحات، والنتائج تنشر عندما تكون واضحة ومحددة.



تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة:



وصرح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، بإن عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بدأت بالفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة، والأولى بالحصول على اللقاح كأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.



مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات:



وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات لتطعيم أكبر نسبة من المواطنين، موضحا أنه طالما اعتمد اللقاح في بلد المنشأ، ووافقت عليه هيئة الدواء المصرية، فأن في هذه الحالة لا يوجد تفرقة بين اللقاحات، ولا لفئة معينة لها نوع لقاح مختلف عن الآخر.



الآثار الجانبية للقاح:



قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الآثار الجانبية التي قد تحدث لأي نوع من اللقاحات هى معروفة ولم تختلف كإحمرار مكان الحقن، وارتفاع في الحرارة، منوها بأنه حتى الآن لم يرصد أي آثار جانبية خطيرة على من حصلوا على اللقاح بمصر.



نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا:



لفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الي أن نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا على مستوى العالم.



البروتكول المصري يتضمن عدد من الأدوية التي تمنع التجلطات:



ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن البروتكول المصري يتضمن عدد من الأدوية التي تمنع التجلطات حتى لا تحدث مضاعفات للمرضى، لافتا إلى أنهم يعقدون جلسات لمناقشة الوضع الأمثل لاستخدام الأدوية من حيث المدة والطريقة.

