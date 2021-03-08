أهلى جدة يغلق قضية يوسف بلايلي





نجحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في غلق ملف قضية الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق السابق بالتسوية وذلك دون أي تكاليف او تبعات مالية بالإضافة إلى إعادة مبلغ مليون و600 ألف يورو إلى خزينة الفريق يتم دفعها بواسطة اللاعب.





وقالت صحيفة " الرياضية " أن الطرفين إتفقا على إسقاط الدعوتين المرفوعتين من كل جانب وذلك مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائياً بأي رواتب مستقبلًا,.





يُذكر أن بلايلي كان قد رفع قضية فسخ عقد من جانب طرف واحد بداعي عدم حصوله على أي رواتب قبل ان تقابلها الإدارة بشكوى أمام الفيفا بسبب عدم حضور اللاعب في المواعيد المحددة وأرفقت صورة من تذاكر السفر والحجوزات.