عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالطريق الزراعي بفرشوط

أصيب 4 أشخاص منذ قليل، في تصادم دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي بين قرية الدهسة وقرية الحاج سلام بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة حامد شعبان احمد، 16 عاما، وبدويه عبده حماد، 33 عاما، وعاطف حسين محمد، 44 عاما، ومريم حسين محمد، عامين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بفرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

